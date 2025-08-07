Ya no lo oculta: Daniela Aránguiz comparte romántico registro con Cuco Cerda, su nueva pareja

07 ag. 2025 - 10:55 hrs.

Ya no lo oculta. Aunque en un comienzo Daniela Aránguiz negó tener un romance con José Manuel Cerda, más conocido como "Cuco", finalmente terminó confirmando la relación en medio de una acalorada discusión con Luis Mateucci.

Cerda, quien es diez años menor que la panelista de "Only Fama", no es ajeno al mundo del espectáculo. El ingeniero comercial es hermano del exchico reality Raimundo Cerda y actualmente se desempeña como comunicador en el canal Porcel TV.

La noche del miércoles, la nueva pareja habría disfrutado de una romántica cita en Viña del Mar. A través de su cuenta de Instagram, Daniela subió algunos registros en un restaurante Sumoku Nikkei, que está ubicado en el sector de Reñaca.

Si bien no mostró directamente a la persona que estaba con ella, en uno de los videos dejó ver su mano entrelazada con la de un hombre. Daniela no escribió ningún mensaje ni etiquetó a José Manuel, sin embargo, quedó claro que era él quien la acompañaba.

¿Qué ha dicho Daniela Aránguiz sobre su relación con Cuco Cerda?

Daniela no ha profundizado sobre su actual situación sentimental. No obstante, en medio de su round televisivo con Mautecci dejó entrever que está disfrutando este nuevo amor. "Es verdad que estoy saliendo con José Cerda, y me encanta, y estoy saliendo hace harto rato con él. ¡Me encanta! Lo estoy pasando increíble", afirmó.

Además, recalcó que, a diferencia del modelo argentino, Cuco Cerda "tiene cosas que él nunca va a tener en su vida. Una de ellas, es que no es un cafiche". Poco después, publicó su primera foto junto a él, acompañada del mensaje: "Y se supo".

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda/Instagram

