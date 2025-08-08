Daniela Castro se lanza contra Daniela Aránguiz y defiende a Luis Mateucci: "Lo está tratando como un estropajo"

08 ag. 2025 - 09:09 hrs.

Sin filtro. Así fue la arremetida de la cocinera Daniela Castro contra Daniela Aránguiz, quien cuestionó la querella que interpuso la ex "Mekano" contra Luis Mateucci, a raíz de una desconocida historia que él contó hace algunos días en un programa del cable.

En concreto, lo que dijo Luis sobre Daniela, y que provocó su gran ira fue: "una vez, en esas idas y vueltas, ella le cortó la punta a un condón. Yo lo repuse, pero se dio cuenta". Una desafortunada frase que para Aránguiz y su abogado, es material para interponer una querella por injurias y calumnias contra él.

Cabe recordar que este relato nació luego que Aránguiz acusara a Mateucci de "cafiche" y que, además, estaba consumiendo viagra a escondidas de ella.

La opinión de Daniela Castro

En una conversación con Publimetro, Daniela brindó todo su apoyo al argentino, indicando que "encuentro que hay que ser muy cara de palo para (demandarlo) después del llamado que hizo en vivo, en donde lo subió y lo bajó, y ahora se siente ofendida".

Daniela Castro

Asimismo, se aventuró a decir que la panelista de "Only Fama" aplica la ley del embudo para su beneficio, puesto que cuando le toca a ella recibir palabreos, "no le gusta", más aún si consideramos que ella fue quien comenzó la pelea mediática.

"(Daniela) abrió esa caja con Luis al exponerlo en televisión. En ese sentido, —independiente de la relación que no tengo con Luis, a quien tampoco tengo mala—, creo que nadie se merece ser humillado así en televisión, sacando temas que no van al caso, absolutamente innecesario", sumó.

Daniela Aránguiz

Para finalizar, por si no había quedado claro, Castro indicó, "mi apoyo es para Luis y, según lo que yo he visto, la gente como que igual está apoyando a él, independiente de cómo les caiga. Lo está tratando como un estropajo, como si fuera cualquier cosa. Entiendo que las relaciones cambian y todo, pero ella ha pasado de amarlo a odiarlo como 20 veces".

