Dedicada a la actuación y dramaturgia: Así luce hoy la niña que se hizo viral con su frase "Mirá de quién te burlaste"

Desde los primeros años de masificación de Internet en Latinoamérica, han surgido numerosos videos que, por su espontaneidad y capacidad de generar risas o sorpresa, se convirtieron en verdaderos íconos virales. Entre ellos, uno que marcó especialmente la memoria colectiva fue protagonizado por una pequeña niña uruguaya llamada Romina González Casella.

De nombre es difícil que te suene, pero si te decimos que ella fue la que dijo "mirá, mirá de quién te burlaste", probablemente ya sepas de quién estamos hablando.

El origen de la frase

Resulta que en un programa de televisión, al cual asistió junto a su familia, Romina resultó ganadora de un envidiable premio: un viaje por el Caribe con todo incluido.

La presentadora le pasó el micrófono a la niña para que ella enviara un mensaje. Nunca esperó que la pequeña dedicara un ácido mensaje contra dos personas: un compañero de clase y al mismísimo personaje Barney.

A su compañero, llamado Dylan, le sacó en cara el premio luego que él se burlara de ella, producto del susto que pasó en el salón de clases tras haber visto una cucaracha.

En cuanto a Barney, la niña manifestó su enojo hacia el dinosaurio morado con verde, debido a que ella cuando veía la serie pensaba que el muñeco era completamente real, tal como aparecía en los capítulos.

El presente de Romina

Actualmente, Romina González no está presente en el mundo de la televisión uruguaya, aunque sigue ligada a las comunicaciones.

De acuerdo a su descripción en su cuenta de Instagram, Romina es actriz, guionista y escritora. Asimismo, actúa en una compañía de teatro itinerante que realiza diversos tipos de producciones dramáticas llamada Labumba.

