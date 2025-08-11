Este 2025 reapareció en televisión: Así luce la recordada "tía" Carol Kresse, a más de 20 años del fin de Mundomágico

11 ag. 2025 - 08:10 hrs.

"Encontrémonos en Mundomágico" fue uno de los programas infantiles más recordados por quienes crecieron en los años 90. Emitido inicialmente por UCV Televisión y más tarde por La Red, conquistó a los más pequeños del hogar con su propuesta única: mostrar el mundo de los adultos en formato miniatura.

A lo largo de su emisión, varios conductores pasaron por el programa, pero sin duda, una de las más recordadas es Carol Kresse. Diseñadora gráfica de profesión, Carol se mantuvo al frente del show durante cuatro años, compartiendo escena con entrañables personajes como el "Osito Willy" y el "Señor Chanchini".

Gracias a su carisma, Kresse participó en la grabación de los dos discos oficiales del programa y comenzó a consolidarse como una de las animadoras emergentes de la televisión chilena. Sin embargo, tras el fin del espacio en 2001, decidió alejarse definitivamente de la pantalla chica.

Una nueva vida alejada de la pantalla chica

Ese mismo año, tras separarse, Carol comenzó una relación con el actor Francisco "Pancho" López, con quien ha formado una sólida pareja. En 2004 se comprometieron y contrajeron matrimonio. Desde entonces, se han convertido en compañeros de vida y trabajo.

El matrimonio ha colaborado activamente en la fundación Patroncitos, una iniciativa impulsada por López que busca ofrecer experiencias recreativas y formativas a niños en situación de vulnerabilidad social.

Actividad de Fundación Patroncitos

En paralelo, Carol ha explorado otras facetas creativas. Actualmente, se dedica a la venta de exclusivos sombreros de origen ecuatoriano y participa en un grupo musical que rinde tributo a la banda española Mocedades. Además, es corredora de propiedades en la empresa Coldwell Banker.

¿Volvería a la televisión?

En abril de este 2025, la diseñadora participó en el programa de conversación, "Todo va a estar bien". Consultada por el conductor del espacio, Eduardo de la Iglesia, reconoció que sí le gustaría volver a la televisión.

"No sé si infantil ya, yo creo que sería como un poquito más misceláneo, más familiar. Nada de política, esa área no me gusta (…) Me dediqué de madre total, nunca busqué más pega, tampoco me ofrecieron, entonces me alejé full. Ahora las niñas están grande, entonces yo dije 'sabí qué, soy libre'", trasparentó.

Así luce Carol Kresse

Carol Kresse/Instagram

Carol Kresse/Instagram

Carol Kresse/Instagram

Todo sobre Así luce