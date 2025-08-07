La tierna niña de la película "Entrenando a papá" ya tiene 27 años: Así luce actualmente la actriz Madison Pettis

07 ag. 2025 - 08:10 hrs.

La película "Entrenando a papá", estrenada en 2007, marcó el debut cinematográfico de la actriz Madison Pettis, quien dio vida a la carismática Peyton Kelly, hija adoptiva del personaje interpretado por Dwayne "La Roca" Johnson.

Madison tenía solo 8 años cuando participó en el film producido por Disney. En la ficción, llega de sorpresa a la casa de Joe (La Roca), un exitoso jugador de fútbol americano, para informarle que es su padre y que deberá hacerse cargo de ella.

La carrera de Madison Pettis

Posteriormente, la artista apareció en la película dramática "Siete almas", protagonizada por Will Smith, y en otras producciones de menor repercusión. Sin embargo, su carrera ha sido más consistente en el área de la televisión.

Pettis fue la protagonista de la serie de Disney "Cory in the House" (2007-2008) y luego se consolidó con el rol principal en "Life with Boys" (2011-2013). Ya con 20 años, dio un giro hacia roles más maduros al interpretar a uno de los personajes principales en el drama web "Five Points" (2018–2019).

Actualmente, la celebridad se prepara para el estreno de "The Wrong Paris", la nueva película de Netflix en la que compartirá elenco con Frances Fisher e Yvonne Orji. Se trata de una comedia romántica que llegará al catálogo de la plataforma de streaming el próximo 12 de septiembre.

Además de su carrera como actriz, Pettis también se desempeña como modelo e influencer, siendo muy activa en las redes sociales. A sus 27 años, ha colaborado con diversas marcas de moda y cuidado personal y uno de sus hobbies favoritos es el baile.

Así luce la actriz Madison Pettis

Madison Pettis/Instagram

Madison Pettis/Instagram

Madison Pettis/Instagram

