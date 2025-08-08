A 12 años de "No se aceptan devoluciones": Así luce hoy Loreto Peralta, la tierna niña de la película

08 ag. 2025 - 08:10 hrs.

Hace 10 años, en 2013, se estrenó la película "No se aceptan devoluciones". En ella, Eugenio Derbez interpreta a Valentín, un hombre mujeriego de Acapulco, México, quien de un día para otro debe convertirse en padre de una forma completamente inesperada.

Y es que una de las muchas mujeres con las que estuvo en el pasado llega a su casa con una bebé en sus brazos, Maggie, y se la entrega a él para que la críe debido a que es su hija.

A Valentín no le queda más que cuidarla, cambiando su modo de vida y convirtiéndose así en un padre ejemplar. Sin embargo, todo cambia cuando reaparece la madre de Maggie, a sus 6 años, con un objetivo: luchar por la custodia de la pequeña.

Loreto Peralta

¿En qué está hoy la niña que interpretó a Maggie?

Actualmente, Loreto tiene 21 años y se encuentra estudiando producción audiovisual y psicología en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California.

"Son dos grandes pasiones mías que van de la mano. Ha sido un proceso muy emocionante, siento que me va a servir mucho para tener más éxito en un futuro", expresó Maggie en una entrevista que dio en agosto de 2024 a la revista Vogue México.

Loreto Peralta a 10 años de "No se aceptan devoluciones"

Asimismo, destacó que le encantaría seguir el camino de Eugenio Derbez, quien además de ser actor es un exitoso productor de cine.

"En un futuro me imagino siendo una actriz multifacética, la producción es mi mayor pasión, ya sea escribiendo mis proyectos o participando en otros completamente distintos a lo que acostumbro, me gustaría salir de mi zona de confort, ya sea en un teatro o experiencias que requieran mucho más del estudio y la formación clásica como actriz", finalizó.

Así luce hoy Loreto Peralta

Loreto Peralta

Loreto Peralta

Loreto Peralta

Loreto Peralta

