A 20 años de "Las Crónicas de Narnia": Así luce hoy la actriz Georgie Henley, quien dio vida a la tierna Lucy

Una de las películas que marcó a toda una generación de hoy veinteañeros es "Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero", lanzada a los cines hace exactamente 20 años y basada en la obra literaria del actor inglés C. S. Lewis.

Quien dio vida a Lucy, una de las protagonistas de la cinta, fue Georgie Henley, quien al momento de filmar la película tenía tan solo 9 años. Su magistral actuación le valió repetir el mismo rol en las secuelas "El príncipe Caspián", de 2008, y "La travesía del viajero del Alba", en 2010.

Pese a que su papel fue destacado por la crítica, el desempeño comercial de la tercera cinta no cumplió con las expectativas de los productores y decidieron pausar indefinidamente los siguientes largometrajes, quedando cuatro libros pendientes de ser llevados a la gran pantalla.

El presente de Georgie Henley

Tras haber participado en la trilogía, Georgie siguió ligada al mundo del cine, aunque aceptando proyectos de menor envergadura que lo que significó para su carrera "Las Crónicas de Narnia". En su currículum destaca su aparición en series y miniseries, principalmente británicas.

Y es que, a la par que iba actuando, dedicó su tiempo a estudiar en la prestigiosa Universidad de Cambridge la carrera de Literatura Inglesa, participando en obras del plantel estudiantil.

Actualmente, sigue ligada al mundo de la actuación, pero principalmente en el teatro. El último montaje que hizo fue "The Ministry of Lesbian Affairs", que tuvo funciones hasta comienzos de julio de 2025.

