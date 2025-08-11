Maluma protagonizó tenso momento tras detener show y reprender a madre que estaba con su bebé: "Un acto de irresponsabilidad"

11 ag. 2025 - 10:55 hrs.

El cantante Maluma vivió un tenso momento durante uno de sus conciertos recientes, cuando interrumpió su show para encarar a una asistente por un insólito motivo: el artista quedó sorprendido y visiblemente molesto al notar que la mujer fue al evento con un bebé en brazos.

La escena tuvo lugar durante la presentación del colombiano en el Palacio de los Deportes, en México, como parte de su gira "+ Pretty + Dirty World Tour". De manera repentina, Maluma interrumpió el espectáculo y se dirigió directamente a la fanática en cuestión.

Maluma protagonizó tenso momento tras detener show y reprender a madre que fue con su bebé

"¿Hay un bebé ahí?", preguntó el cantante. Al confirmar la presencia del menor, no dudó en expresar su preocupación y reprender a la madre, quien en un principio pensó que su intención era subir al bebé al escenario.

Para su sorpresa, el intérprete de "Felices los 4" la cuestionó frente a todo el público: "No, no, déjelo ahí, no lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?".

"La próxima vez, protéjale los oídos o algo. De verdad, esto es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí", continuó. Finalmente, enfatizó que él nunca habría llevado a su hija, París, a un concierto y le pidió que para la próxima "sea más consciente".

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los internautas respaldaron la postura del artista, coincidiendo en que el entorno no era adecuado para un bebé. Cabe destacar que Maluma se convirtió en padre en marzo de 2024.

Me quito el sombrero ante la evolución de algunos artistas@maluma pic.twitter.com/ddsT45kV9L — El Hipnotista (@Masyebra) August 10, 2025

