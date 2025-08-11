Muere el actor Juan Carlos Ramírez, conocido por su participación en las series "La Rosa de Guadalupe" y "Rosario Tijeras"

11 ag. 2025 - 16:35 hrs.

La comunidad artística mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, de 38 años, conocido por su participación en populares producciones como "La Rosa de Guadalupe" y "Rosario Tijeras".

La noticia fue entregada por la agencia de representación del intérprete, I Am This, a través de Instagram. "Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón", escribieron.

Más tarde, emitieron un comunicado en nombre de la familia, donde detallaron que la causa de la muerte de Juan Carlos fue un aneurisma cerebral. De acuerdo a Clínica Mayo, esta afección, que suele ser silenciosa y difícil de detectar, puede resultar fatal si no se atiende a tiempo.

La trayectoria de Juan Carlos Ramírez Ayala

Ramírez debutó en la actuación en el 2018, cuando fue parte del elenco de la miniserie "Puño Limpio". Ese mismo año se convirtió en uno de los rostros frecuentes de la serie de Televisa, "La Rosa de Guadalupe", donde continuó hasta 2024.

También formó parte de reconocidas producciones televisivas como "Rutas de la vida", "Lo que callamos las mujeres", "Cómo dice el dicho", "El Último Rey" y "La lotería del crimen". Uno de sus proyectos más recientes fue su participación en la cuarta temporada de "Rosario Tijeras", qué continúa emitiéndose mediante Netflix.

Paralelamente a su carrera actoral, Juan Carlos Ramírez se tituló como Licenciado en Arquitectura en 2013 en la Universidad Iberoamericana. Ramírez se definía como un "amante de la naturaleza, las actividades al aire libre, el deporte, leer y escribir" y como un "hombre agradecido, honesto y sobre todo leal".

