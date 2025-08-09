"Tiene la cabeza redondita, perfecta": Así han sido los días de John Travolta en Chile

09 ag. 2025 - 20:15 hrs.

Gran sorpresa causó la inesperada visita de John Travolta a Chile, generando gran revuelo entre sus fanáticos en redes sociales. El intérprete de famosas películas como "Pulp Fiction" y "Saturday Night Fever" fue captado en dos restaurantes capitalinos sin previo aviso.

Si bien el actor no especificó los motivos que lo llevaron a visitar suelo chileno, uno de los trabajadores del restaurante Maillard, donde acudió el miércoles pasado, señaló que "está con su hijo, que disfruta la nieve, así que se va a esquiar. A John no le gusta y por eso se queda recorriendo Santiago", según recoge LUN.

John Travolta y sus días en Chile

En conversación con el mismo medio, el barbero Álex Venegas, quien tuvo la oportunidad de atender a Travolta en su paso por la Peluquería Francesa, en Barrio Yungay, relató que un intérprete le comentó que Travolta quería raparse.

"Le puse crema de afeitar en la cabeza, luego una toalla caliente y procedimos a afeitarlo con una navaja muy afilada. Por suerte no le causé ningún rasguño", contó.

En ese sentido, comentó que el actor estadounidense "tiene la cabeza redondita, sin hendiduras, perfecta. Por eso fue fácil de afeitar. Mientras yo trabajaba, él miraba el celular y el espejo".

"Yo le hacía señas para explicarle lo que hacía y él sonreía. Es muy simpático y sencillo. Le ofrecimos algo para tomar y pidió solo agua mineral. Yo quedé muy orgulloso porque lo escuché decir que el servicio estuvo very good", agregó.

Por su parte, el gestor cultural de la peluquería, Carlos Sánchez Torrealba, comentó que "le conté que estamos trabajando hace 157 años y eso le asombró, porque le atrae la idea del patrimonio. Se nota que le gusta el país".

El actor también visitó lugares como el Palacio Danubio Azul, a pasos del Teatro Municipal de Las Condes y el Hotel Ritz-Carlton. Travolta no realizó reservas y dejó entrever que se estaba alojando en dicho hotel, según relató la mánager del restaurante.

"Solicitó una mesa discreta para no ser interrumpido. Es muy amable, tranquilo. Yo percibí que estaba junto a una persona especial", agregó. "Estuvo una hora, miró bastante su teléfono y se demostró cordial. Se llevó lo que no alcanzó a comer y pagó la propina que dan en su país, 20% (...) Es muy pintoso. Se ve espectacular, envidiable cómo se mantiene".

