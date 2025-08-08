John Travolta está en Chile: Actor fue captado comiendo en un restaurante de Las Condes

08 ag. 2025 - 14:11 hrs.

De manera totalmente inesperada, el reconocido actor estadounidense John Travolta fue visto en Chile, generando gran revuelo entre sus seguidores y en redes sociales. La estrella de clásicos como "Grease" y "Pulp Fiction" fue captada en dos restaurantes y en un hotel de Santiago.

La celebridad estaría en la capital acompañada de su hijo Benjamín. Uno de los afortunados que los encontró fue el actor chileno Jorge López, quien reveló en el programa "Sin Editar" con Pamela Díaz que los vio en un hotel donde aparentemente se estarían hospedando.

La inesperada visita de John Travolta a Chile

"Ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré Pamela… Es una referencia en mi vida como actor, o sea "Grease". ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face", relató López.

En redes sociales ya circulan algunas imágenes de santiaguinos que lograron tomarse una fotografía con el actor. El protagonista de "Saturday Night Fever" estuvo en la Peluquería Francesa, ubicada en el Barrio Yungay, y más tarde en un restaurante del sector oriente.

John Travolta en la Peluqueria Francisca/X @fa_morenoz

La panelista de televisión Cecilia Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram una imagen del actor en el restaurante. "Fallamos como país… no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes", bromeó.

Además, reveló el menú que degustó el actor: pollo a la naranja, arroz jazmín, sopa wantán y spring rolls teriyaki. Para beber, pidió únicamente agua.

Hasta ahora, se desconocen las razones oficiales de la visita de Travolta, quien al parecer ha elegido Chile como destino para disfrutar de sus vacaciones.

No es la primera vez que el actor pisa suelo nacional: en 2024, acompañado de su familia, se trasladó hasta Rapa Nui.

Historias de Instagram de Cecilia Gutierrez

