Concierto de Damas Gratis se convirtió en tragedia: Asistente falleció atropellado mientras huía del caos del lugar

07 ag. 2025 - 18:24 hrs.

Un trágico incidente ocurrió durante la noche del pasado miércoles 6 de agosto en Bogotá, Colombia, previo a un concierto que Damas Gratis tenía pactado en el Movistar Arena de dicha ciudad, en el cual un hombre resultó fallecido.

De acuerdo a reportes de medios locales, el fallecido, identificado como Sergio Blanco, murió al intentar huir del caos que se había generado al interior del mencionado recinto, el cual convocó a hinchas de equipos rivales, quienes iniciaron una riña en la dependencias.

Un concierto marcado por la tragedia

Esto ocurrió en la previa al concierto pactado por la banda villera argentina. Mientras las miles de personas esperaban por la realización del espectáculo, centenares de personas comenzaron a enfrentarse unas a otras, con armas blancas incluidas.

Algunos, que no habían llevado cuchillos al recinto, destruyeron mobiliario del Movistar Arena y las usaron como armas para defenderse.

Sergio Blanco no pertenecía a ninguno de estos grupos. De acuerdo a Infobae, en un intento por ponerse a salvo, al ver el caos que se estaba generando en el sector en el cual aguardaba, decidió correr, saliendo del recinto con éxito.

Muerte en concierto de Damas Gratis

Sin embargo, en las afueras del recinto también había un gran alboroto, y un auto fue quien lo atropelló quitándole la vida al instante. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito.

Cabe precisar que el concierto fue cancelado debido a la violencia que se generó dentro del recinto. De hecho, hasta la propia banda fue víctima de la delincuencia, puesto que desconocidos se robaron una guitarra de los músicos.

