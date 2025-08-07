¡Ricky Martin vuelve a Chile! Realizará el primer concierto del nuevo Claro Arena

07 ag. 2025 - 13:16 hrs.

La productora Multimúsica anunció que Ricky Martin volverá a Chile en octubre de este 2025, en un show que realizará en nada más ni nada menos que en el Claro Arena, marcando así el debut del estadio en cuanto a números artísticos refiere.

Si bien muchos creyeron que sería puertorriqueño que haría el primer evento en el Claro Arena, rápidamente desde Universidad Católica aclararon que el partido inaugural del estadio se realizará con un rival internacional en una fecha aún por determinar.

Detalles del concierto

RICKY MARTIN LIVE es el nombre del concierto que traerá al cantante a nuestro país el próximo 3 de octubre en el Claro Arena, estadio que, según la productora, es el "espacio deportivo y de espectáculos más moderno de Latinoamérica".

La venta de entradas comenzará el 18 de agosto en la modalidad de preventa, que está dirigida de forma exclusiva a quienes paguen con tarjetas Mastercard del Banco Falabella. Además de tener prioridad en la compra de tickets, podrán también acceder a un 20% de descuento en los boletos.

Una vez que termine la preventa, o pasen 48 horas (el 20 de agosto), comenzará la venta general. Aquí, los que sean clientes de la empresa de telefonía Claro tendrán derecho a un 15% de descuento.

La ticketera a cargo de vender las entradas es Puntoticket. Los precios y locaciones serán dados a conocer próximamente.

