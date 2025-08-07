Muere a los 48 años Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson

07 ag. 2025 - 18:40 hrs.

Gran conmoción causó en el mundo del espectáculo estadounidense la noticia de la muerte de Brandon Blackstock, reconocido manager musical de Nashville y exesposo de la cantante Kelly Clarkson, con quien estuvo casado durante siete años.

Blackstock falleció a los 48 años, luego de haber batallado contra el cáncer durante más de tres años, según informó Starstruck Entertainment, la compañía para la cual trabajó durante un largo período de tiempo.

Murió rodeado de su familia

La empresa escribió en su cuenta de Instagram este jueves 7 de agosto: "Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años".



"Murió tranquilo, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", agregaron.

Kelly Clarkson pospuso sus conciertos

La noticia llega justo un día después de que Kelly Clarkson anunciara que pospondría los conciertos de su residencia en Las Vegas, atribuyendo la decisión a un periodo difícil a nivel familiar, en el cual sus hijos la necesitaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Starstruck Entertainment (@starstruck)

"Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", informó ayer la cantante, también a través de Instagram.

¿Quién era Brandon Blackstock?

Brandon Blackstock era hijo del cofundador de Starstruck, Narvel Blackstock, e hijastro de Reba McEntire. Trabajó junto a su padre, involucrándose en la gestión de carreras de artistas como Blake Shelton y Carly Pearce.

AFP

Conoció a Clarkson mientras su padre era el encargado de administrar su carrera, casándose con ella en 2013. Desde ese entonces, fue él quien asumió como mánager de su esposa.

Juntos tuvieron dos hijos: River, de 11 años, y Remington, de 9. Finalmente, en medio de una tumultuosa separación, el matrimonio tuvo su fin oficial en 2022.

Todo sobre Famosos