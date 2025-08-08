Alejandra Guzmán revela que fue diagnosticada con enfermedad crónica

08 ag. 2025 - 12:18 hrs.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, conocida en toda Latinoamérica por su característica voz, reveló recientemente que padece de una enfermedad crónica, por la cual tuvo que someterse a una operación hace algunas semanas.

Se trata de hipertensión, enfermedad que ocurre cuando la sangre golpea las paredes de las arterias con una fuerza muy alta, lo que hace que el corazón deba trabajar más para bombear la sangre a todo el cuerpo, explica la Clínica Mayo.

La enfermedad de Alejandra Guzmán

Hace varios años existe preocupación por el estado de salud de Alejandra Guzmán. Y es que desde 2009, la cantante mexicana ha atravesado diversas cirugías, derivadas principalmente por inyección de biopolímeros a los que se sometió tiempo atrás, que se han ido encapsulando en su cuerpo.

Ahora había gran interés en saber en qué se encontraba Alejandra, puesto que existía el antecedente de que canceló inesperadamente todos sus conciertos de este 2025, sin dar mayores explicaciones.

Eso hasta esta semana, puesto que el programa "Venga la Alegría" de México logró contactarse con Alejandra, quien les reveló que se encuentra en recuperación debido a una cirugía, sumado a su diagnóstico de hipertensión, enfermedad crónica que no tiene cura.

Si bien no dio detalles de la cirugía que se hizo, sí expresó que le extrajeron "líquido sinovial y muchas cositas", por lo que se puede desprender que se hizo una operación relacionada con problemas articulares o inflamatorios.

