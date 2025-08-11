Georgina Rodríguez anuncia que se casa con Cristiano Ronaldo: Así es su lujoso anillo de compromiso

11 ag. 2025 - 16:02 hrs.

Mediante redes sociales, Georgina Rodríguez anunció una noticia que hizo furor en Instagram. La modelo e influencer de origen argentino y español dio a conocer que Cristiano Ronaldo, su pareja hace casi 10 años, le pidió matrimonio.

Y la forma de anunciarlo no podía ser de otra manera. La influencer subió una imagen en la que aparece su mano izquierda, luciendo un anillo de compromiso con una enorme piedra, que recubre prácticamente el tercio de su dedo anular.

La propuesta matrimonial

"Sí, quiero. En esta y todas mis vidas", escribió de forma escueta en la descripción del posteo, recibiendo en cosa de dos horas más de 3 millones de "me gusta" y cientos de comentarios de internautas de todo el mundo, quienes felicitaron al futuro matrimonio.

"Dijo que SIUUUU", "queremos capítulo de esto en Netflix", "felicidades, me hace tan feliz", "enhorabuena", "demasiado feliz por ti", "que sean felices por siempre", "qué grandes que son ambos", "hermosa familia", son parte de algunos de los comentarios del posteo.

La historia de amor entre Cristiano y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una tienda de lujo en Madrid, España, en la que ella trabajaba como vendedora. El flechazo fue inmediato, y poco después comenzaron una relación que rápidamente atrajo la atención de la prensa internacional.

Si bien intentaron mantener su romance en privado, las apariciones públicas y las fotos rápidamente delataron que el amor estaba en el aire.

Solo un año bastó para que los dos tuvieran a su primera hija juntos, Alana, la cual se sumó a los hijos que Cristiano ya tenía, Cristiano, Eva y Mateo, quienes nacieron mediante gestación subrogada.

En 2022 vivieron uno de los momentos más duros como pareja, debido a la muerte de uno de sus mellizos durante el parto de un embarazo gemelar, en el cual nació Bella Esmeralda.

