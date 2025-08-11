Esto costaría el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a su pareja Georgina Rodríguez

11 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Un enorme anillo de diamantes exhibió este lunes Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram para oficializar que contraerá matrimonio con su actual pareja, Cristiano Ronaldo.

La modelo y empresaria española-argentina lució un anillo de compromiso poco habitual, pero esperable si hablamos de la vida de lujos que lleva junto al astro portugués, con quien ya tiene una familia.

¿Cuánto costaría el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Según informó Marca, se trata de un ejemplar de diamantes de talla esmeralda. Los expertos no tardaron en especular sobre su valor y varios apuntaron a que superaría el millón de dólares (alrededor de 960 millones de pesos chilenos).

Además, los especialistas señalaron que rondaría los 10-15 quilates, lo que lo hace un anillo espectacular y que resalta con facilidad.

La modelo acompañó la fotografía con un breve mensaje, manifestando: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", dando a conocer que pronto dará uno de los pasos más importantes en su vida.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez / Instagram

La relación de Cristiano y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se vieron por primera vez en 2016, cuando la modelo trabajaba como asistente de ventas de una tienda de lujo en Madrid, España. En ese tiempo, el goleador portugués ya estaba más que consolidado en el Real Madrid, donde era la figura absoluta.

Unos meses después, ambos fueron vistos juntos de vacaciones, lo que dio paso a las primeras especulaciones de una relación, la que más tarde fue confirmada.

Rodríguez ha estado envuelta en varios proyectos, colaborando, por cierto, con marcas de lujo. Incluso, protagonizó una serie documental llamada "Soy Georgina", que tuvo éxito mundial.

La pareja tiene dos hijas biológicas: Alana y Bella, mientras que Cristiano tiene otros tres hijos anteriores, el más conocido, Cristiano Jr., que está siguiendo los pasos de su padre en el fútbol.

Todo sobre Cristiano Ronaldo