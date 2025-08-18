Se casaron en noviembre pasado: ¿Quién es Francisca Virgilio, la esposa de Karol Lucero?

18 ag. 2025 - 10:06 hrs.

Karol Lucero regresó a la palestra por una nueva polémica. A nueve meses de haber celebrado su matrimonio con Francisca Virgilio salió a la luz una infidelidad con Ilaisa Henríquez, una DJ proveniente de Concepción, a quien conoció en su productora Like Media.

Lo que comenzó como un rumor fue finalmente confirmado por el propio Karol, quien en diálogo con la periodista Paula Escobar reconoció su error. Sin embargo, también acusó a Henríquez de querer lucrar con esta situación: "Soy el culpable de todo y caí, estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar".

En este contexto, todas las miradas se volcaron a Francisca, quien ha sido pareja del comunicador desde hace seis años. En sus últimas publicaciones en redes sociales, la joven ha recibido múltiples mensajes de apoyo, aunque hasta ahora ha preferido no pronunciarse al respecto.

¿Quién es Francisca Virgilio?

María Francisca Virgilio Colina, de 33 años, es empresaria y creadora de su propia marca de bikinis y lencería. Inició su carrera a los 18 años como modelo publicitaria, trabajando con reconocidas marcas tanto nacionales como internacionales. En 2015 fue candidata a Miss Mundo Chile.

Francisca estudió Administración de Empresas y posteriormente Marketing Digital. En 2018 fundó su propia empresa, y desde 2020 se dedica al Network Marketing de la multinacional NUSKIN, lo que le ha permitido generar ingresos y trabajar desde cualquier parte del mundo.

Virgilio, quien también destaca como influencer, ha recorrido cerca de 30 países gracias a su trabajo y es una amante de los animales. De acuerdo a su página web, sus proyectos a futuro son formar una familia, consolidar sus marcas y crear una fundación para mascotas abandonadas.

Según ha relatado la emprendedora, conoció a Karol mientras trabajaba como modelo en un evento que el exchico "Yingo" animaba. En 2022, se comprometieron en una romántica propuesta que tuvo como escenario la Torre Eiffel, en Francia.

En abril pasado, en el marco del cumpleaños de Lucero, le dedicó un emotivo saludo: "Hoy es un gran día para mí, porque nació alguien a quien amo. Happy birthday dear husband, el hombre que convirtió mi vida en un cuento de hadas. Te amo mi amor".

