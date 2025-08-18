"Asumo mi error": Karol Lucero confirma affaire con DJ Ilaisa a menos de un año de casarse

18 ag. 2025 - 08:15 hrs.

En los últimos días, surgieron fuertes rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Karol Lucero hacia su esposa, Francisca Virgilio, con quien contrajo matrimonio a inicios de noviembre del año pasado.

Todo esto luego de que Ilaisa Henríquez, una DJ proveniente de Concepción, diera a conocer este affaire a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde reveló que incluso mantuvieron relaciones sexuales.

Pese a que Karol ni Fran se han referido a la situación, la periodista Paula Escobar compartió un video en su cuenta de Instagram, donde contó que conversó con el exYingo, quien le confirmó que los rumores son ciertos.

¿Qué dijo Karol Lucero sobre presunta infidelidad?

"Estuve hablando por teléfono con Karol, él me manda un WhatsApp dando su punto, y dice esto, 'estoy muy afectado, asumo mi error, la cagué hasta el fondo'", reveló Paula.

"Soy el culpable de todo y caí, estoy seguro de que esto lo planeó, salir en TV y que le van a pagar. Pero eso no es excusa, el casado soy yo y no debí hacerlo, fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo", continuó leyendo la periodista.

"Fran no merece pasar por todo esto, por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error. Ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella", concluyó Karol en el mensaje.

