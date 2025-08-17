"En un segundo se me llenó el alma": Joaquín Méndez comparte emotivo video del momento en que se enteró que sería papá

17 ag. 2025 - 19:15 hrs.

Hace apenas una semana Joaquín Méndez junto a su pareja, la odontóloga Amanda Martínez, anunciaron a través de sus redes sociales que se convertirán en padres, y ahora el conductor de televisión compartió un emotivo video que muestra el momento en que "Mandi" le reveló la noticia.

De acuerdo con el registro, fue por medio de un supuesto "truco de magia" que Amanda le comunicó que se encuentra embarazada.

Para el truco, Mandi metía las manos en sus bolsillos y luego las sacaba para mostrar que no había nada, en repetidas veces. Finalmente, le pidió a su pareja que revisara el bolsillo, momento en que se encuentra con el test de embarazo.

La reacción de Joaquín no se hizo esperar e inmediatamente puso cara de impresión y abrazó a la odontóloga entre lágrimas de emoción.

"En un segundo se me llenó el alma"

"Una mañana de hace 3 meses cambió todo, la magia más grande", escribió el argentino en la descripción de la publicación.

"No sé cómo explicarlo, pero en un segundo se me llenó el alma de amor, de nervios, de felicidad!", expresó.

"Gracias por acompañarnos siempre, por estar en cada etapa y por darnos tanto cariño. Este es el comienzo de una nueva aventura", agregó.

