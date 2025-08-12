Baby boom en el espectáculo nacional: Estas son las parejas que han anunciado que serán padres este 2025

12 ag. 2025 - 13:08 hrs.

La cigüeña ha estado especialmente ocupada en el mundo del espectáculo chileno. En los últimos meses, varias parejas de famosos han compartido la noticia de que están en la dulce espera, llenando las redes sociales de ecografías y emotivos mensajes.

En lo que va de agosto, dos anuncios de embarazo —tan sorpresivos como emocionantes— se han sumado a la lista. Si aún no te enteras, aquí te contamos quiénes son los futuros padres y madres que tienen a sus seguidores expectantes.

Emilia Dides y Sammis Reyes

Los más recientes en sumarse a la ola de embarazos fueron Emilia Dides y Sammis Reyes, quienes anunciaron que esperan a su primer hijo juntos durante un viaje a Emiratos Árabes. Aunque su relación comenzó en verano, el romance ha avanzado a paso firme, dejando en claro el cariño que se tienen y sus planes de construir un futuro juntos.

Emilia Dides y Sammis Reyes/Instagram

Joaquín Méndez y Mandi Martínez

El conductor de Mega y la odontóloga chilena mantienen una relación de varios años. Según contó Joaquín en el programa "La Hora de Jugar", ambos deseaban agrandar la familia, por lo que la noticia los llenó de alegría.

Joaquín Méndez y Amanda Martínez/Instagram

Melina Noto y Pangal Andrade

Melina y Pangal forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo local. Actualmente, la presentadora de televisión atraviesa alrededor de la semana 30 de embarazo de su hija, a la que llamarán Alanna y que llegaría al mundo en octubre próximo.

Pangal Andrade y Melina Noto/Instagram

Ignacia Antonia y AK4:20

Fue en junio pasado cuando Ignacia y Bastián, el nombre de pila del artista urbano, hicieron público que serán padres. La influencer, de 23 años, confesó que el embarazo no fue planificado, pero ambos recibieron la noticia con felicidad, ya que siempre habían soñado con formar una familia.

Ignacia Antonia y AK4:20/Instagram

Angie Alvarado y Rodolfo Kamke

Aunque la hija de Anita Alvarado vive en Australia, mantiene una fiel comunidad de seguidores que están atentos a lo que ocurre en su vida. A fines de julio, la exchica reality sorprendió al revelar que ya tiene varios meses de embarazo y que espera un niño junto a su pareja, el administrador de empresas Rodolfo Kamke.