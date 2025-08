Emilia Dides presumió tierno gesto de Sammis Reyes en su viaje a Dubai: "¿Quieres ser mi pololo?"

05 ag. 2025 - 12:07 hrs.

Luego de participar en la final de Miss Universo Chile —instancia en la que ofreció un emotivo discurso antes de entregar la corona a Inna Moll—, Emilia Dides emprendió rumbo a Emiratos Árabes, con destino a su capital, la lujosa ciudad de Dubai.

La modelo no emprendió el viaje sola, sino en compañía de su pololo, el exjugador de la NFL Sammis Reyes. A través de su cuenta de Instagram, Emilia compartió algunas imágenes de su paso por la ciudad, entre ellas una postal del imponente Burj Khalifa, el edificio más alto de Dubái y del mundo.

Emilia Dides presumió tierno gesto de Sammis Reyes en su viaje a Dubái

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue un registro en el que Emilia mostró el tierno gesto que su pareja tuvo con ella durante el vuelo. Mientras ambos veían una película, Sammis Reyes le masajeaba los pies a la cantante, quien suele usar tacos altos con frecuencia.

"Me hizo masajes para no tener retención de líquidos cuando llegáramos", escribió con orgullo la exreina de belleza en el post.

Emilia Dides y Sammis Reyes/Instagram

Ese no fue el único detalle que el empresario tuvo hacia ella. En un nuevo video, Emilia dejó ver que se cansó de caminar, y que Sammis no tuvo problema en llevarla sentada en su maleta. "Me cae tan bien", escribió junto a risas.

En el clip, se le escucha decir: "Si yo no tengo un pololo que me hace masaje, que me lleva en la maleta porque no quiero caminar más, no quiero tener un pololo". Acto seguido, le pregunta a Sammis: "¿Quieres ser mi pololo?", a lo que él responde que sí.

Uno de los panoramas que han disfrutado durante su estadía en este país del Medio Oriente fue la visita a un acuario, donde Emilia hizo una divertida broma mientras observaba a los peces: "Están peleando, eso, así soy yo cuando me tocan a Sammis".

