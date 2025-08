"No se necesita una corona para ser reina": La emotiva despedida de Emilia Dides como Miss Chile

02 ag. 2025 - 17:02 hrs.

La noche del viernes se llevó a cabo la final del certamen de belleza Miss Universo Chile, poniendo así fin al reinado de Emilia Dides, quien coronó a la nueva representante de nuestro país, la modelo e influencer Inna Moll.

Para la ahora exMiss Chile, entregar su corona también significó cerrar un ciclo. Así lo expresó a través de redes sociales, donde se despidió de su título a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

La emotiva despedida de Emilia Dides

"Hoy no solo cierro un ciclo, entrego una corona... Hoy le digo gracias a una etapa que me transformó", partió la también cantante. "Gracias a cada persona que confió en mí, que me sostuvo cuando las dudas pesaban más que el brillo, y que celebró cada paso de este camino".

Así, continuó con los agradecimientos: "Gracias a mi familia, a quienes me aman por quien soy, y no por el título que llevé. Gracias al equipo, a los profesionales, y a cada mujer que me escribió diciendo: ‘me inspiraste’".

"Esta corona nunca fue solo mía. Fue de todas las que sueñan en grande, de las que se han sentido invisibles y hoy deciden brillar. Fue un símbolo de lucha, de crecimiento y de fe", continuó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

En esa misma línea, expresó que "representar a Chile fue un honor inmenso, pero representar a la mujer real —con luces, sombras, fuerza y corazón— fue el mayor privilegio de todos".

"Hoy cierro este capítulo con el alma llena, sabiendo que no se necesita una corona para ser reina... solo convicción, propósito y verdad. Por siempre su Miss Universo Chile 2024. ¡Gracias!", cerró.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de los cariñosos comentarios de sus seguidores, quienes destacaron no solo su participación en el certamen, sino también su calidad humana.

"La mejor, un ángel increíble. Por siempre nuestra reina"; "Este es solo el comienzo de una tremenda nueva etapa repleta de éxitos"; "La Bolocco y la Dides son las reinas más queridas de Chile"; "Como diría el Pelluco, adiós mi reina", fueron algunos de los mensajes que los cibernautas le dedicaron a Emilia, quien se prepara para celebrar el fin de su reinado junto a su pareja, Sammis Reyes.

