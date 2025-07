"Me cambiaste la vida": Las emotivas palabras de Sammis Reyes a Emilia Dides durante el Miss Universo Chile

27 jul. 2025 - 12:15 hrs.

Durante la noche del pasado viernes se vivió la semifinal del Miss Universo Chile 2025, la cual tuvo como animadora a Emilia Dides, actual reina de belleza que ostentará la corona hasta el 1 de agosto, fecha en la cual la cederá a una nueva representante.

En este sentido, se exhibió un video homenaje a la modelo, tras el cual fue sorprendida por su actual pareja, Sammis Reyes, quien subió al escenario con un ramo de flores y tiernas palabras para Dides.

Las emotivas palabras de Sammis Reyes a Emilia Dides

Así las cosas, Reyes destacó la labor profesional de Dides, señalando que "muchas gracias por inspirarnos a todos nosotros, por unirnos, por ser una fuente de motivación para mucha gente que está en la casa, que tal vez se juntó a verte, a seguirte, a verte en el concurso y a apoyarte".

Sin embargo, también se refirió al terreno personal, donde aseguró que "me moviste el piso, me cambiaste la vida y quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar acá".

"Y también gracias a Chile por aceptarme en este rol, que no es fácil, pero que créanme que lo tomo con mucho honor, con mucho orgullo. Y por siempre te voy a cuidar, Emilia", cerró Sammis, dándole un beso a la modelo.

¿Planes de boda?

Como era de esperar, la reacción del público no tardó en llegar. Entre cánticos de "¡el anillo, el anillo!", el ex jugador de la NFL aseguró que sí tiene intenciones de casarse con Emilia, y es "una conversación que hemos tenido más de una vez. Créanme que la presión sí existe, la siento, y sé que todo Chile me lo ha pedido. El momento va a ser el adecuado, cuando tú y yo nos miremos a los ojos. Y creo que eso ya pasó. Ya nos pasó esto".

"Tú sabes qué es lo que se viene aquí, sabes cuál es nuestro futuro. Quiero preocuparme de ser una persona galán, pero al mismo tiempo de vivir una vida privada en las condiciones que decidimos juntos, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en conjunto. Pero créanme, Chile: se vienen cositas, como dicen por ahí", agregó.

Por su parte, la actual reina de belleza expresó que "él me demuestra todos los días que soy una mujer que se merece un amor lindo (...) Si pudiera decir que hay una persona perfecta para mí, eres tú. Y eres el amor de mi vida también. Así que muchas gracias por todo lo que me entregas. Te amo con todo mi corazón".

