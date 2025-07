Bombo Fica dice que perdió trabajos por su militancia en Partido Comunista: "Fui a actuar a los circos, porque ahí está el pueblo"

27 jul. 2025 - 11:15 hrs.

Bombo Fica es uno de los humoristas más exitosos de nuestro país. Con tres aplaudidas participaciones en el Festival de Viña del Mar y numerosos reconocimientos, el comediante es también una de las figuras públicas más queridas por la audiencia.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Chilevisión, el "Bombo" se sinceró acerca de uno de los episodios que más golpeó a su carrera. "Me trajo problemas cuando se supo", señaló sobre su militancia en el Partido Comunista (PC).

"Traidor de la patria"

Cabe recordar que fue en el año 2017 cuando Daniel Fica -nombre real del humorista- decidió reinscribirse en la colectividad política. "Me sacaron una foto y la subieron a las redes sociales, y mucha gente pensó que yo me había inscrito por primera vez en el partido y yo era comunista desde que se legalizó el Partido Comunista en Chile", relató el "Bombo".

Una vez difundida la fotografía y hecha pública su militancia en el PC, el comediante afirmó que quedó "la grande" y llegó a perder varias de sus presentaciones previamente agendadas. "Yo tenía como 17 eventos y me bajaron de todos", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dany Harold (@bombofica)

De hecho, Fica comentó que la polémica alrededor de su afiliación política traspasó las fronteras del país. "De hecho, yo iba a actuar en Miami a un evento solidario para Caritas Chile y me bajaron porque era comunista (...) Cómo vas a traer a un comunista, traidor de la patria", contó.

Al ser consultado sobre cómo logró sobrellevar este complejo revés en su carrera, el comediante entregó detalles acerca de la forma en que se reinventó como artista.

"Yo fui a actuar a los circos, porque ahí está el pueblo, y el pueblo no está ni ahí con la hue… (…) Después empecé a hacer teatros, casinos y me reinventé, y no fui más a los eventos de empresas, chao", relató.

Todo sobre Famosos chilenos