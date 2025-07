Francisco Kaminski aparece en el cuaderno de deudores que tenía el "Rey de Meiggs": ¿Cuánto dinero le pidió?

25 jul. 2025 - 11:58 hrs.

Francisco Kaminski sigue en medio de la polémica por su vínculo con Felipe Reyes Ossa, conocido popularmente como el "Rey de Meiggs", quien fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana. Un crimen que, según la Fiscalía, habría sido por encargo, ideado por uno de los amigos de la víctima, Wilson Verdugo.

A lo largo de su vida, Felipe Reyes, además de ser un importador de productos que vendía en Meiggs, se dedicaba también a prestar dinero a sus cercanos, cuyos nombres anotaba en un cuaderno.

El cuaderno del "Rey de Meiggs"

Durante la emisión del "Mucho Gusto", este viernes 25 de julio, se mostró una imagen del cuaderno de Felipe Reyes Ossa, en el que aparecía cada una de las personas que tenían una deuda con él. Uno de los nombres que está escrito es el de Francisco Kaminski.

"Kaminski 70 - 1 oct", dice en el cuaderno de Reyes Ossa, sin especificar si se trata de miles o millones de pesos. Sin embargo, si tomamos los dichos que Kaminski expresó ayer, el locutor reconoció que debía menos de 50 millones al "Rey de Meiggs", que tenían fecha de pago para octubre.

Nombre de Francisco Kaminski

"Yo no conozco mucho a Francisco Kaminski lo conozco en lo social, en la radio, me parece un tipo amable, lo lo poco que lo he visto (...) Pero, ¿por qué una persona que tiene oportunidades laborales, profesionales, en fin, que tiene contactos, redes, que le va más o menos bien, con altos y bajos, pero llega a pedir plata a un prestamista?", se preguntó José Antonio Neme.

"Uno dice, bueno, él tuvo oportunidad laboral, ha tenido oportunidad laboral, tiene un nombre en la industria, tuvo programa, estuvo en TV+, en fin, ¿por qué llega a necesitar líneas de crédito en el comercio informal?¿Por qué está desbancarizado, los bancos no le prestan, necesitaba grandes cantidades de dinero? Me surge esa duda", añadió.

