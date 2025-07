La sentida reflexión de Steffi Méndez sobre ser madre soltera: "No con palabras, sino con sus acciones"

25 jul. 2025 - 10:07 hrs.

En mayo de 2024, Stephanie Méndez, la hija mayor de Leo "DJ" Méndez, dio la bienvenida a su primer hijo, Gio, fruto de su relación con el músico sueco-finlandés Dante Lindhe. Si bien la pareja llevaba años de relación, poco después del nacimiento decidieron separarse.

El distanciamiento entre ambos no pasó desapercibido por los seguidores de la influencer, quien comenzó a hacer más activa en las redes sociales. Días atrás, Steffi confirmó la ruptura en una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de TikTok.

La sentida reflexión de Steffi Méndez tras convertirse en madre soltera

"Apenas parí a mi hijo, todo se fue a la mierda", confesó, según recogió la Revista Sarah. La joven también reveló que actualmente atraviesa un complejo momento emocional y que se encuentra en un proceso legal que con su expareja, que le impide sacar a su bebé del país (Suecia).

En este contexto, la actriz ha compartido reflexiones sobre lo que implica ser madre soltera. En una de sus publicaciones más recientes, reposteó un video en donde la autora enfatiza la importancia del rol materno en la vida de un niño.

"¿Conoces el indicador número uno de cómo los niños crecen y prosperan? (...) Aunque no lo creas, es la calidad de la felicidad de su madre. Porque si tienes una madre deprimida, ansiosa o con trastorno de estrés postraumático que tiene que desconectarse de su propio cuerpo, no puede estar presente para nutrirte, no puede estar presente para apoyarte, no puede integrarse plenamente en el espacio", sostiene.

Asimismo, destaca que "te enseñará sobre las relaciones con los demás: si puedes confiar en ellos, si puedes confiar en ti mismo, si realmente eres capaz de comprometerte y conectar con alguien, y tener la seguridad de que esa persona te corresponderá de manera sana. Ella te enseña todo eso, no con palabras, sino con sus acciones".

Anteriormente, subió a TikTok un video jugando junto a Gio, y escribió: "Yo también dije: de amor y de ser mamá soltera no se muere nadie, pero solo yo sé donde escondí mi propio cadaver".

