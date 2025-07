Vale Roth reveló estar "consumida por la lactancia" a poco menos de un mes de dar a luz a su segunda hija

26 jul. 2025 - 21:15 hrs.

A poco menos de un mes de haberse convertido en madre por segunda vez con el nacimiento de Martina, fruto de su relación con el odontólogo Miguel de la Fuente, Valentina Roth reveló una de las situaciones difíciles que le ha tocado experimentas tras el parto.

Concretamente, la modelo reveló el agotamiento físico que le está generando el proceso de lactancia, así como también los efectos que ha tenido en su cuerpo esta problemática.

Vale Roth reveló problemas con la lactancia

A través de una historia de Instagram, red social que la exgimnasta utiliza para actualizar a sus seguidores sobre su vida y compartir experiencias relacionadas con la maternidad, Valentina reveló que "estoy consumida por la lactancia, consumida".

"Estoy como deshidratada, y eso que tomo como cuatro litros de agua. Estoy cag... de hambre, todo el rato tengo hambre", se desahogó.

"Entonces como que me dicen '¿qué estás haciendo para bajar de peso?'... Teta. Eso, teta. Dieta no estoy haciendo. Hago ejercicio, suavecito todavía, ¿pero dieta? No", aclaró.

"Ayer me lavé el pelo y ya lo tengo como seco... Ah, y tengo jaqueca. ¿Me voy a quejar? Sí. Estoy como contracturadísima", agregó.

"Hoy no he podido hacer nada... Me duché no más, y... Despertó", interrumpió abruptamente. "Espérense. Pechuga de nuevo".

