"Este no es el resultado final": Naya Fácil comparte imágenes de procedimiento estético al que se sometió

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al exponer a través de una historia de Instagram el curioso procedimiento estético al que se sometió, evidenciando el antes y el después. La influencer es conocida por compartir los detalles de su vida en redes sociales, no ocultando jamás cuando se realiza algún retoque.

Lo que sí sorprendió, sin embargo, fue el curioso procedimiento que se realizó: un trasplante capilar para el cual viajó hasta Talca, en la región del Maule.

Naya Fácil comparte imágenes del trasplante capilar

Acompañada de su hermana y de su amigo Tomi, la influencer se trasladó hasta Talca para visitar una clínica especializada en trasplante capilar, quienes estuvieron a cargo del procedimiento con el cual buscó arreglar una pérdida de cabello en la zona de su frente.

Naya también documentó el paso a paso del proceso, el cual compartió a través de sus redes sociales, donde también evidenció su emoción: "Era algo que quería hacer meses, y hoy por fin lo logramos".

"No se asusten que me vean rojito, ni nada. Necesito recuperación, cuidados posteriores, pero lo importante es que salió todo bien. No me dolió, dormí, las risas no faltaron (...) Me siento súper bien y estoy muy feliz de al fin haber logrado esto", comentó.

Posteriormente, Naya compartió las impactantes fotografías que evidencian el cambio en su cabeza, la cual presentará ahora más cabello en la frente: "Heavy las entradas que tenía".

"Y este no es el resultado final, aún falta", agregó.

