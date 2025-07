"Ahora sí me tienes que pagar la operación": Rebeca Naranjo acusa divertido chascarro con Nano Calderón y "exige" compensación

26 jul. 2025 - 18:15 hrs.

Durante la tarde del pasado viernes, Rebeca Naranjo acusó haber vivido un peculiar incidente, el cual tuvo como protagonista a Hernán "Nano" Calderón, su pareja. Concretamente, el menor del clan Argandoña-Calderón arrojó un pequeño objeto metálico, el cual cayó directamente en la nariz de la modelo.

A modo de broma, la venezolana aseguró que "Nano", a quien se escucha reír de fondo, le había "fracturado la nariz".

Rebeca Naranjo acusa a "Nano" Calderón

A través de sus historias de Instagram, la influencer grabó un video en el que sujeta una compresa de hielo en su nariz, mientras se oye a su pareja reír: "Ríete. Miren, Nano me fracturó la nariz. Voy a dejar esta prueba porque ahora me va a tener que operar la nariz, lo que siempre había querido".

"Sale para allá", se escuchó decir al empresario en la historia.

Posteriormente, la modelo subió un video captado desde la cámara de su hogar, en el cual se ve el momento exacto del accidente casero: "Se ve suave, pero me duele horrible. Era una pieza metálica".

No obstante, el incidente no pasó a mayores y se trató, en su mayoría, de una broma entre la pareja. Así lo confirmó Naranjo, quien actualizó su estado y aclaró que no había una fractura, sino una inflamación. Eso sí, admitió que le dolía.

