"Te esperamos con mucho amor": El tierno video de Emilia Dides y Sammis Reyes que prende las redes sociales
¿Qué pasó?
Este lunes, una noticia sacudió el mundo del espectáculo nacional. Emilia Dides, ex Miss Universo Chile, publicó un emotivo video junto a su pareja, el exjugador de la NFL Sammis Reyes, en pleno desierto de Emiratos Árabes.
La pareja viajó al Medio Oriente como parte de un “regalo” para Dides, quien entregó su corona como Miss Universo Chile el pasado viernes. Allí, quedaron maravillados con la lujosa arquitectura y paisajes de la región.
"El mejor regalo que nos ha dado la vida"
En el registro, compartido en redes sociales, se observa a Reyes arrodillado frente a Dides y besando su abdomen, gesto que suele asociarse a un anuncio de maternidad y paternidad.Ir a la siguiente nota
“El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”, escribió la modelo y cantante junto a la publicación.
Aunque no hubo un anuncio explícito, la escena dio claras pistas de un eventual embarazo. En pocos minutos, el video superó los 88 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios de fanáticos y amigos felicitando a la pareja.
