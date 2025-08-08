"Parecen IA de los perfectos": Sammis Reyes y Emilia Dides impactan posando en majestuosa mezquita de Emiratos Árabes

08 ag. 2025 - 12:58 hrs.

Emilia Dides está disfrutando de una nueva aventura junto a su novio, Sammis Reyes. Esta vez, la popular pareja viajó a Medio Oriente, específicamente a Emiratos Árabes, donde quedaron deslumbrados con la lujosa arquitectura de la ciudad.

Estas merecidas vacaciones llegan justo después de la participación de la modelo en la final del Miss Universo Chile, donde entregó la corona a Inna Moll. Desde entonces, Emilia ha subido a su cuenta de Instagram varias postales de esta experiencia.

La publicación de la pareja

En una de sus publicaciones más recientes, se puede ver que se trasladó junto a Sammis hasta Abu Dabi, la capital de nación, para visitar la imponente Gran Mezquita Sheikh Zayed. El majestuoso templo es famoso por sus enormes cúpulas de mármol blanco y sus diseños de cerámica esmaltada.

La publicación también fue compartida por el exjugador de la NFL, quien acompañó la imagen con un emotivo mensaje. "Les presento una maravilla del mundo, y atrás una de las mezquitas más famosas del planeta", escribió, dejando entrever que, para él, Emilia es la verdadera maravilla.

En la misma línea, manifestó: "Puedo confirmar que las mejores experiencias de vida se hacen viajando con las personas que uno ama a lugares desconocidos. Gracias universo por darme esta oportunidad".

En las fotografías, ambos aparecen luciendo vestimentas tradicionales apropiadas para visitar lugares sagrados en Emiratos Árabes. Emilia usó un vestido blanco con detalles dorados y un hiyab (velo) mostaza, mientras que Sammis utilizó una túnica blanca con un pañuelo conocido como kufiya.

El post decidió divertidas reacciones de sus seguidores: "Les diré a mis hijos que ellos eran Onur y Sherazade", "A mí no me mientan… Están haciendo el live action de Aladdín", "Parecen IA de los perfectos".

