Mandi Martínez revela los particulares nombres que propuso Joaquín Méndez para su bebé: "Imagínate el bullying"

11 ag. 2025 - 18:10 hrs.

Este lunes, el programa de concursos de Mega, "La Hora de Jugar", inició celebrando una emotiva noticia, y es que su conductor, Joaquín Méndez, anunció que se convertirá en padre junto a su pareja, la odontóloga Amanda "Mandi" Martínez.

Fue durante el domingo que la pareja dio a conocer que están en la dulce espera. A través de Instagram, compartieron un video en el que Amanda aparece con una foto de la ecografía. "¡Nuevo camino! ¡Ahora somos 6! Qué nervios", escribió el comunicador.

Pareja de Joaquín Méndez revela los particulares nombres que propuso el animador para su bebé

En conversación con María José Quintanilla y Carlos Trejo, Joaquín confesó que desde hace tiempo tenía ganas de tener un hijo. "Me siento que estoy en la edad suficiente y la madurez para ser padre, entonces estábamos buscando eso", afirmó.

Posteriormente, "Mandi" llegó de sorpresa al estudio y comentó que hasta el momento no ha presentado complicaciones durante el embarazo. Además, señaló que aún no saben si será niño o niña, aunque a ambos les da igual el sexo.

Joaquín Méndez y Amanda Martínez/Instagram

Respecto a los posibles nombres del bebé, Joaquín destacó que "los va a poner ella (Mandi)". Ante esto, Amanda compartió que algunas de las opciones son Luna, Celeste y Julieta, mientras que, si es niño, tiene más claro los que no considerará.

La odontóloga bromeó diciendo que quiere "cualquier nombre menos Thor o Poseidón", que serían las propuestas del futuro padre. "Imagínate el bullying que le harían, pobre niño", agregó, para finalmente revelar que la primera opción en la lista para un varón sería Valentino.

Todo sobre Famosos chilenos