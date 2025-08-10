"Nuevo camino": Joaquín Méndez anuncia que se convertirá en padre

10 ag. 2025 - 15:15 hrs.

Joaquín Méndez, el animador de La Hora de Jugar, enterneció las redes sociales al anunciar durante la jornada de este domingo 10 de agosto que se convertirá en padre junto a su pareja, la odontóloga y especialista en estética facial Amanda Martínez.

A través de una publicación en conjunto en sus cuentas de Instagram, la pareja emocionó a sus seguidores al mostrarse de espaldas, abrazándose, mientras exhibían una ecografía de su bebé.

Joaquín Méndez se convertirá en padre

"¡Nuevo camino! Ahora somos seis. ¡Qué nervios!", escribió el trasandino en la publicación, refiriéndose también a sus tres perros.

"Necesitamos ayuda con los nombres, ¿cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra", agregó, a modo de broma.

La publicación rápidamente se llenó de los cariñosos comentarios de sus seguidores, quienes los felicitaron en este importante paso en sus vidas. Entre los saludos, destacaron los buenos deseos de los famosos como María José Quintanilla, Diana Bolocco, Karol Lucero, Tita Ureta, Chiqui Aguayo, Rodrigo Gallina, Melina Noto y Kel Calderón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Mendez (@mendezjoaquin)

"¡Soy tía, soy tía, a tejer!"; "¡Eso me ibas a contar!, ¡qué emoción!"; "Maravillosa noticia, felicidades"; "Felicidades, amigo, bienvenido al club", fueron algunos de los comentarios que los famosos le dejaron al argentino.

Cabe recordar que Joaquín Méndez y Amanda Martínez están juntos desde 2021, año en el cual el animador presentó a la odontóloga en sus redes sociales. Desde entonces, se han dedicado a evidenciar lo enamorados que están a través de Instagram.

