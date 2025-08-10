"Se me apretaba el estómago"": El duro recuerdo de infancia de José Antonio Neme en Only Friends relacionado a su sexualidad

10 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Durante la noche del sábado se estrenó "Only Friends", el nuevo espacio televisivo de conversación de Mega, en el cual los famosos compartieron divertidos momentos, pero también expusieron potentes reflexiones con respecto a sus vidas.

En este sentido, José Antonio Neme recordó que creció en un Chile muy diferente al de hoy, destacando la libertad con la que actualmente los jóvenes pueden explorar su sexualidad, pero reconociendo que no fue su caso.

El duro recuerdo de José Antonio Neme

"Cuando mi papá trabajaba en Canal 13, nosotros muchas veces íbamos a buscarlo con mi mamá, yo era niño, unos 10, 11 años, ya bien consciente de mi sexualidad, yo lo reconocí y lo exploré desde muy chico", partió relatando el animador.

"Íbamos en el auto a buscar a mi papá tipo 9, 10 de la noche. Luego salíamos por Santa María hacia el oriente, uno ahí pasaba por El Fausto, primera discoteque gay, icónica, en plena dictadura, tremendo trabajo se hizo ahí de resistencia", continuó.

Tras dicha contextualización, Neme recordó el duro comentario que hizo su padre en ese entonces: "Mi papá le decía a mi mamá 'mira, ese es un lugar que van puros degenerados, maricones'".

"Y yo recuerdo haber estado en la parte de atrás del auto, y te juro por Dios, que me está mirando, que se me apretaba el estómago", confesó.

Finalmente, Neme reflexionó sobre cómo ha vivido su sexualidad a lo largo de su vida, señalando que "nunca fui como de ocultar nada, traté de administrarlo con algo de madurez, en la medida de lo posible. Nunca me ha atormentado, para nada".

"Pero reconozco que era otro país, otro mundo en general. Era todo muy oculto, muy vergonzoso", cerró.

