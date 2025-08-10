La confesión de Coté López que dejó sorprendido a todo el panel de Only Friends: "Luis Jiménez es una máquina"

10 ag. 2025 - 09:15 hrs.

Ayer sábado se estrenó el primer episodio de Only Friends, el nuevo programa de Mega, que reúne a famosos y personajes del espectáculo nacional, en una conversación llena de emoción y confesiones.

El estelar de farándula se tomará todas las noches del sábado, el que es conducido por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

En este primer capítulo, los invitados fueron María José "Coté" López, Daniel Valenzuela, Daniela "Chiqui" Aguayo y Joaquín Méndez y dejó momentos emocionantes, pero también revelaciones impactantes.

¿Qué dijo Coté López?

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención, fue una confesión que realizó Coté López sobre su vida íntima cuando estaba casada con el exfutbolista Luis "Mago" Jiménez.

Los invitados fueron consultados por José Antonio Neme, sobre quien creían que era el que había tenido más relaciones sexuales durante el último tiempo, y pese a que todos comenzaron a sacar cuentas, Coté no dudó y lanzó la bomba.

"Yo tenía sexo tres veces por día", reveló la modelo e influencer, quien dejó a todos boquiabiertos y dudando de lo que contaba. "Eso no existe", comentó Joaquín.

"No es lo normal eso, no es lo habitual", dijo Chiqui, mientras que Daniel agregó que, "Luis Jiménez es una máquina". Finalmente, Coté agregó que esto fue durante 18 años consecutivos, mientras estuvo casada con el exjugador.

