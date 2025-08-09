"Lo pasé muy mal": Coté López recordó en Only Friends su separación con el Mago Jiménez y confesó si se casaría nuevamente con él

09 ag. 2025 - 22:45 hrs.

La empresaria y figura de la farándula, María José "Coté" López fue una de las invitadas al capítulo estreno de "Only Friends", el nuevo programa de Mega que se tomará todas las noches del sábado desde este 9 de agosto, conducido por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

Los animadores se turnarán capítulo a capítulo, y quien se encargará de abrir los fuegos es Neme, quien tuvo una distendida conversación con Coté y el resto de los invitados, Daniel Valenzuela, Chiqui Aguayo y Joaquín Méndez.

El análisis de Coté sobre su matrimonio con el Mago

Al comenzar el episodio, Coté tuvo una íntima conversación con José Antonio Neme, quien le preguntó detalles de su matrimonio con Luis "Mago" Jiménez, quien fuera su marido por casi 20 años.

"Nuestra relación, de verdad, fue el 95%, 98%, maravillosa. Era un cuento de hadas, todo el día abrazados, todo el día cariño, todo el día mensajes, todo el día queríamos hacer todos juntos. Tengo los mejores recuerdos y me quedo con eso", expresó.

¿Por qué se separó entonces? Si bien Coté no quiso ahondar en los detalles, enfatizó en que al momento de tomar la decisión, sus herramientas emocionales le hicieron darse cuenta que debía tomar la decisión, pese al dolor que esta conllevó.

Coté López

"Hay que soltar y aunque duela, hay que atravesarlo. No vamos a ser ni el primero ni el último matrimonio que se separa (...) lo pasé muy mal, empezamos a los 17 años, fueron muchos años juntos pero se puede pasar", expresó.

La modelo también dejó en claro que su experiencia puede servir a otras mujeres, y las llamó a no tener miedo de empezar de nuevo. "A todas las personas que se están separando y que tienen ese miedo y que siemrpe recaen muchas veces, por el miedo a comenzar de nuevo, el miedo a lo desconocido, y al final vuelves a algo que lo mejor no te está dando una satisfacción al 100%", sumó.

Minutos después, la inteligencia artificial (IA) le tenía preparada una inesperada sorpresa a Coté. Se recreó una situación en la que Luis dejaba plantada en el altar a su actual pareja, Disley Ramos, puesto que quería casarse nuevamente con López.

"¿Si Luis Jiménez te volviera a proponer matrimonio, ¿te casarías con él?", le consultó la IA, a lo que la empresaria respondió, "no, ya está absolutamente cerrado".

