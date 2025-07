Luis Jiménez se sinceró sobre posible reconciliación con Coté López: "Va a ser difícil que pueda amar como la amé a ella"

29 jul. 2025 - 10:02 hrs.

Mientras participa en un reality show, Luis "Mago" Jiménez se sinceró con su compañero de encierro, Juan Pedro Verdier. Ambos comparten una experiencia en común: separarse de parejas con las que compartieron varios años de sus vidas.

El exfutbolista, quien actualmente se encuentra disfrutando de un intenso romance con la influencer Disley Ramos, precisó que tras su mediático quiebre con su exesposa, María José "Coté" López, hoy mantiene una buena relación por el bienestar de sus cuatro hijos.

Luis Jiménez analizó la posibilidad de reconciliarse con Coté López

Sin embargo, reconoció que estar lejos de sus retoños le afecta profundamente. "Acá tienes mucho tiempo para pensar. Nosotros estuvimos 18 años juntos y terminamos hace rato, en septiembre del 2023. A mí, aparte de la relación como pareja, el tema familia me mata", confesó Jiménez a Verdier.

Acto seguido, detalló cómo se ha transformado su rutina tras la ruptura: "Yo veo a los niños todos los días. Si quieren estar conmigo, se quedan. O sea, decidimos que era una semana cada uno, pero si se quieren quedar conmigo la semana que están con ella, se quedan conmigo".

"En ese sentido, muy bien, los veo mucho. Pero cuando estoy solo en el departamento, es horrible. Llegar al departamento y no escuchar que están ellos en la casa, me parte el alma", complementó.

En este contexto, el exchico "Mekano" le consultó si junto a Coté habían analizado la opción de retomar la relación. Ante esto, Jiménez fue tajante en responder: "No, es un capítulo cerrado. Lo intentamos y no resultó".

El empresario reveló que tiempo atrás quiso reconciliarse con la madre de sus hijos, pero no tuvo éxito. "Lo intenté de nuevo hace cuatro meses y ya era… por respeto porque ella no quiso… y también no quise forzar. Ella tomó su decisión y perfecto", manifestó.

Finalmente, pese a estar separados, señaló: "Nos llevamos bien y mantenemos la buena onda". Incluso, fue más allá y sinceró que Coté "fue y va a ser la mujer más importante de mi vida, y va a ser difícil encontrar a alguien que, al menos yo, pueda amar como la amé a ella".

