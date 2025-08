Hija de Coté López sufrió accidente junto a su abuelo: La empresaria reaccionó con divertido "reclamo"

01 ag. 2025 - 12:06 hrs.

María José "Coté" López no tuvo más opción que tomarse con humor el video que compartió su padre, Gonzalo López. El empresario, conocido por sus cursos de deporte aventura, grabó el momento en que una de sus nietas perdió el equilibrio y terminó en el suelo mientras participaban en una entretenida dinámica familiar.

Gonzalo publicó en su cuenta de Instagram una serie de registros junto a dos de las trillizas que su hija tuvo con el exfutbolista Luis Jiménez. Se trata de Raffaella e Isidora, quienes en esta ocasión estaban disfrutando de una jornada al cuidado de su abuelo.

Coté López reacciona a video que muestra accidente que tuvo su hija mientras estaba al cuidado de su abuelo

Fiel a su estilo aventurero, Gonzalo ideó una singular actividad: conducir una motocicleta llevando a Raffaella como copiloto, mientras ella sostenía una escoba a la que se sujetaba Isidora, quien se desplazaba sobre una patineta.

"Súbete atrás y la tirai, a tu hermana (…) Ya po', no seas fome", se escucha decir Gonzalo a Raffaela. Pese a las dudas iniciales, ambas niñas aceptaron el desafío. Sin embargo, el plan no salió como esperaban, ya que al avanzar un par de metros, Isidora no pudo frenar a tiempo y terminó estrellándose con un arbusto.

Todo esto habría ocurrido mientras Coté se encontraba trabajando en sus proyectos. Al ver el video, optó por tomárselo con humor y hacer un particular reclamo. "¡Ayer estuve full todo el día y no había visto esto! Definitivamente, no puedo dejar a mis hijos con mi papá", escribió junto a emojis de risas.

Del mismo modo, los seguidores de Gonzalo reaccionaron al video titulado “Accidente Titi", la mayoría de ellos, aplaudiendo el cercano vínculo entre el hombre y sus nietas.

"El mejor niñero", "Cómo expones a esas pobres niñas", "Que las cuide el tata decían...", "Las cuidas con corazón, sin duda, tienen el mejor abuelo", fueron algunos de los mensajes que recibió el post.

Historia de Instagram de Coté López

Todo sobre Famosos chilenos