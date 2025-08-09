Kaminski explicó en Only Fama su vínculo con Wilson Verdugo, sindicado como el autor intelectual del crimen del "Rey de Meiggs"

09 ag. 2025 - 17:15 hrs.

En el último capítulo de Only Fama, Francisco Kaminski rompió el silencio sobre el bullado caso en el que se vio involucrado, explicando cuál es su vínculo con Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", y con Wilson Verdugo, quien habría contratado un sicario para asesinar a Reyes.

En conversación con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, Kaminski relató cómo conoció a Wilson Verdugo, supuesto autor intelectual del crimen, entregando detalles de su relación con él.

Kaminski explica su vínculo con Wilson Verdugo

"Don Wilson Verdugo aparece en mi vida antes que Felipe, en 2013 o 2014. Lo contacta mi socio en esa época, para a través de su restaurante poder hacer publicidad", recordó el locutor radial.

"Nuestra relación con él era dejarle una factura, nos llevábamos el cheque... Cosas esporádicas. Ahí, coincidentemente, cinco o seis años después, me entero de que Felipe y él eran conocidos".

"Coincidentemente, ellos eran amigos. Después de los años yo me encuentro con que ellos se conocían. Felipe siempre hablaba muy bien de él, era su amigo", continuó, negando haber sabido con anterioridad que ambos se conocían.

"Estas dos personas, que conoces por separado, luego por coincidencias de la vida, te das cuenta de que se conocen entre ellos. Coincidencia. Además, ¿sabías que entre ellos había un flujo de plata gigantesco?", cuestionó Neme.

El locutor señaló que "Felipe era muy reservado con sus negocios", por lo que nunca supo sobre los negocios que ambos mantenían. Asimismo, aseguró que nunca fue amigo de Wilson Verdugo, sino que era un conocido comercial.

Al ser directamente consultado por el llamado telefónico que Verdugo le hizo el día del crimen, Kaminski expresó que el autor intelectual tenía su número de teléfono desde 2013: "A mí me llama ese día para pedirme el teléfono de la señora de Felipe".

"Todo es raro, porque si Felipe Reyes presentaba al señor Verdugo como su compadre, ¿resulta que no tenía el teléfono de su señora, pero sí el tuyo? Es raro", sostuvo Fran García-Huidobro.

