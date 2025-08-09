¡Este es el monto!: Francisco Kaminski reveló que Carla Jara solicitó un millonario crédito para ayudarlo con sus deudas

09 ag. 2025 - 12:15 hrs.

En medio de la mediática vinculación del animador Francisco Kaminski con el caso del homicidio por sicariato de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", el locutor radial decidió romper el silencio y abordar su situación en exclusiva en Only Fama, el estelar de espectáculos de Mega.

En dicha conversación, Kaminski se refirió abiertamente a su complicado momento, tanto financiero como personal, revelando que Carla Jara, su expareja, pidió un millonario crédito en su momento para entregárselo a él.

El millonario crédito que pidió Carla Jara para Kaminski

"Sí, a mí la Carla, bondadosamente, me solicitó un crédito, por una deuda que yo tenía, por un mal negocio que hicimos, un concierto que nos fue mal, y ella, voluntariamente y muy bondadosamente, en esa época, en un matrimonio, accede a pedirme este crédito", confesó Kaminski.

Al ser consultado por el monto del millonario crédito, el locutor radial reveló que Carla Jara pidió al banco 63 millones de pesos, los que han estado pagando en cuotas mensuales de $1.400.000.

"Obviamente, fue por cuatro, casi cinco años. Y estamos por terminar de cancelarlo", agregó Kaminski.

En esa misma línea, negó que el monto de sus deudas con Carla Jara fueran mayores, y sostuvo cómo es su relación actual con ella.

"He recibido, en este proceso, harto apoyo de ella. Tengo una buena relación desde antes de esto, hace seis meses. En términos de la cordialidad que tienen que tener una mamá y un papá cuando deciden poner a un hijo por delante".

