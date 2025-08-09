Vecinos de Francisco Kaminski quieren que se vaya del condominio en que reside: "Nos molesta muchísimo que viva acá"
En medio del bullado caso del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", el animador Francisco Kaminski, quien fue vinculado al caso por su relación con él y con Wilson Verdugo, conversó en exclusiva con Only Fama, el estelar de farándula de Mega.
Kaminski abordó la polémica en que se ha visto involucrado, pero también los otros asuntos que lo comprometen, como la millonaria deuda que dejó a su primera esposa, Edith Poblete, y la situación actual con su hijo Mariano.
Vecinos de Kaminski quieren que se vaya del condominio
Pero eso no es todo, ya que los vecinos del condominio en que vive Kaminski, no están para nada contentos con la permanencia del animador en la comunidad.Ir a la siguiente nota
"Nos molesta muchísimo que viva acá, nos expone a todos", "me incomoda enormemente tener mi casa invadida de cámaras", fueron algunos de los comentarios de los vecinos, quienes ya no soportan la exposición mediática en la que se han visto involucrados por culpa de Francisco, por lo que quieren que se vaya.
¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre el "Rey de Meiggs"?
En un principio, el comunicador fue consultado por José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro sobre la relación que mantenía con el "Rey de Meiggs" antes de su muerte y cómo fueron los hechos el día que se enterró del homicidio de Reyes Ossa.
"Nosotros con Felipe nos conocimos hace 10 años, cuando yo tenía una productora y hacíamos programas para el cable. En este contexto de productora externa lo que nosotros hacíamos era autofinanciarnos, salir a buscar a nuestros auspiciadores", explicó Kaminski.
"Él me contacta para hacerle publicidad a unas importadoras de Estación Central, del Barrio Meiggs. Entre esto yo lo invitaba a algunos conciertos que yo hacía, fui conociendo también a parte de su familia, a sus amigos. Fuimos incrementando la amistad, poco a poco", dijo.
"No sabía que era prestamista informal. Nunca me prestó dinero para pagar una deuda, al contrario, él me ofrecía plata para pagar lo que debía. Como si fuera cualquier persona que te quiere y te quiere ayudar a solucionar", precisó.
