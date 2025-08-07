Otra complicación para Francisco Kaminski: Se quedó sin trabajo radial tras 10 años

07 ag. 2025 - 09:02 hrs.

Le llueve sobre mojado a Francisco Kaminski. Sumado a todos los problemas, tanto personales como laborales que tiene el animador de televisión, esta semana se conoció que Radio Corazón, emisora en la que había estado como locutor durante los últimos 10 años, decidió prescindir de sus servicios.

Este último mes ha sido, tal vez, el más difícil para Francisco Kaminski en el último tiempo. Todo partió cuando asesinaron a su amigo Felipe Reyes Ossa, el "rey de Meiggs", quien además de ser empresario, también era prestamista de dinero.

La cronología del difícil mes de Francisco Kaminski

A Kaminski le realizó millonarios préstamos y justo el día en que fue asesinado, ambos conversaron, por lo que fue invitado a declarar en la investigación que lidera la Fiscalía, confesando allí que quedó con una deuda pendiente que ascendería a cerca de 50 millones de pesos.

Una vez que esto se supo, se provocó un verdadero escándalo mediático. Comenzaron a cuestionarlo en redes sociales no solo a él, sino que también a su pareja, Camila Andrade, por lo que tuvo que tomar la decisión de cerrar su Instagram.

En paralelo a esto, se había ausentado de su programa en Radio Corazón desde que estalló el escándalo. La gran duda que había era sobre cuándo se daría su regreso, el cual, finalmente no se concretará, ya que la emisora decidió poner fin al contrato del animador.

"Después de una conversación muy sincera con Ricardo (Berdicheski, ejecutivo de la emisora) y Pablo (director de Radio Corazón), tomamos la decisión de poner fin al contrato de mutuo acuerdo", reconoció Kaminski al portal La Hora.

