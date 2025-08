Exesposa de Kaminski revela qué pasó con el departamento que la dejó con millonaria deuda: Inmueble está avaluado en 700 millones

05 ag. 2025 - 09:05 hrs.

Tras ser vinculado al fallecido "Rey de Meiggs", Francisco Kaminski sigue completamente expuesto, ya que comenzaron a filtrarse diversas deudas impagas que mantiene con distintas personas, incluida su primera esposa, Edith Poblete.

La empresaria abordó la compleja situación en una entrevista con "Only Fama", donde se refirió en profundidad al difícil escenario económico que enfrenta. Según relató, todo comenzó en 2009, cuando adquirió junto a Kaminski un departamento en avenida Las Condes, que incluía una bodega y dos estacionamientos.

Exesposa de Kaminski revela qué pasó con el departamento que la dejó con millonaria deuda

En conversación con Las Últimas Noticias, Poblete explicó que el locutor alcanzó a vivir cerca de nueve meses en el inmueble antes de que se separaran. Fue entonces cuando comenzó su pesadilla: Kaminski había dejado la propiedad en garantía para acceder a un crédito bancario superior a los $220 millones, y posteriormente dejó de pagar las cuotas comprometidas.

"En 2010 me llegó una orden de embargo del departamento. No me convenía salvar el departamento, porque la deuda era mayor a su valor, pero no quería que afectara mi situación financiera (…) Si yo quedaba endeudada, perdía el departamento, tenía 26 años y no iba a poder sacar un crédito nunca más", detalló.

Edith Poblete en "Only Fama"

La especialista en moda no tuvo más opción que solicitar un crédito de fines generales para asumir la deuda de su exesposo, evitar el embargo, recuperar la propiedad y desligarse de cualquier responsabilidad judicial. "Tenía que salvar el departamento para no quedar manchada con los bancos", manifestó.

Esto significó comprometerse a pagar 1.8 millones mensuales por 30 años, sin embargo, logró reducir el pago a 14 años, vendiendo sus pertenencias y otros inmuebles. "Pagué porque para mí era sacarme un peso de encima, el estar todos los meses de mi vida pagando una deuda que no es mía", afirmó.

Para evitar que el departamento fuera rematado, Edith negoció con el banco. Finalmente, en 2016, Kaminski le cedió el 50% de sus derechos sobre la propiedad a cambio de $10 millones. Actualmente, el inmueble —avaluado comercialmente en más de 18 mil UF (unos $700 millones)— le pertenece por completo, aunque ya no reside en él.

