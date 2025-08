Francisco Kaminski suma nueva denuncia: Willy Sabor lo acusa de estafar a un vecino

05 ag. 2025 - 00:10 hrs.

Las polémicas no dejan a Francisco Kaminski, incluso cuando decidió cerrar sus redes sociales en medio de cuestionamientos por su vínculo con el fallecido comerciante "Rey de Meiggs" y el destape de millonarias deudas con otras personas.

Este lunes, fue el comediante Willy Sabor quien lanzó un nuevo dardo hacia el locutor radial por una presunta deuda impaga superior a los 50 millones de pesos.

"Le compró las máquinas a mi vecino. Me llamó por teléfono preguntando por Kaminski, por una deuda de 50 millones de pesos. Esto ocurrió hace aproximadamente cuatro años", comentó el panelista de "Hay Que Decirlo".

Además, Willy Sabor detalló que entonces no pudo ayudar a su vecino a resolver la deuda del comunicador. "Le dije 'bueno, en realidad no sabría cómo ayudarte, no es mi tema, tampoco'", le contestó.

Esta nueva acusación se suma a múltiples denuncias en contra de Kaminski, quien debería millonarias sumas de dinero a varias personas. Entre ellas, a sus exparejas Carla Jara y Edith Poblete, así como al propio "Rey de Meiggs" asesinado en junio pasado.

Finalmente, este lunes el locutor radial optó por cerrar su cuenta de Instagram en medio de fuertes críticas y comentarios en redes sociales a raíz de las acusaciones ya conocidas.

