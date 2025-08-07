Contará toda la verdad: Francisco Kaminski dará una entrevista exclusiva a "Only Fama" este viernes

07 ag. 2025 - 14:49 hrs.

No caben dudas en el mundo de la farándula de que Francisco Kaminski es la persona del momento. En esta oportunidad no es por su vida amorosa, sino que por su vínculo con el asesinado Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", con quien no solo lo unía un lazo de amistad, sino que también comercial.

Y es que una vez que fuera acribillado el "Rey de Meiggs", se conoció que el día en que ocurrieron los hechos, Kaminski recibió una llamada de él, en la que, según la familia del fallecido, este le estaba pidiendo el pago de una deuda que ascendería a 50 millones de pesos.

Kaminski en "Only Fama"

Todos quieren conversar con él. Periodistas de diferentes medios lo han llenado de preguntas, consultas e interrogantes, las cuales contestará de forma íntegra en "Only Fama", este viernes 8 de agosto, en una entrevista frente a Fran García-Huidobro y José Antonio Neme.

El conductor de televisión y locutor radial analizará su presente, abordando todos y cada uno de los temas que lo mantienen en boca de todos desde hace semanas. Vínculos con prestamistas, relaciones sentimentales y las denunciadas deudas.

Un capítulo realmente imperdible, en el que también hablará de las explosivas declaraciones que dio su exesposa, Edith Poblete, quien hace tan solo una semana a "Only Fama" reveló una millonaria deuda del animador.

La entrevista a Kaminski y mucho más, solo este viernes a partir de las 22:20 horas, después de Meganoticias Prime.

