"La amo profundamente": Francisco Kaminski aclaró su situación sentimental tras rumores de quiebre con Camila Andrade
En medio del bullado caso del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs", el animador Francisco Kaminski, quien fue vinculado al caso por su relación con él y con Wilson Verdugo, conversó en exclusiva con Only Fama, el estelar de farándula de Mega.
Kaminski abordó la polémica en que se ha visto involucrado, pero también los otros asuntos que lo comprometen, como la millonaria deuda que dejó a su primera esposa, Edith Poblete, hasta la situación amorosa en la que se encuentra.
Recientemente y tras ser citado a declarar como testigo por el homicidio del "Rey de Meiggs", se ha especulado mucho sobre un posible quiebre amoroso con Camila Andrade, lo que fue aclarado por el propio animador.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo Francisco Kaminski sobre su relación con Camila Andrade?
"Nosotros tomamos distancia efectivamente en una conversación bien sincera y bien humana, con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos", señaló Francisco.
"Pero yo también tengo la necesidad de solucionar mi vida, de no seguir manchando mi entorno. Yo creo que ella lo entiende perfectamente, yo he sentido en todo momento su apoyo, pero como pareja siento que es injusto para ella si es que yo no estoy bien, si es que yo no trabajo realmente lo que he venido haciendo mal porque creo que no tiene por qué terminar como la Carla", aclaró.
"La amo profundamente, me encantaría volver con ella. Pero me gustaría volver con ella renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar, de que voy a estar consciente o voy a adquirir un mayor grado de conciencia de lo que es la vida", concluyó.
