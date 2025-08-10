¿Recuerdas a la actriz Valentina Pollarolo?: Así luce la recordada Paolita de "Playa Salvaje"

10 ag. 2025 - 13:15 hrs.

La actriz nacional, Valentina Pollarolo, fue una de las intérpretes más recurrentes de los años 90 en las teleseries chilenas. En esa década, participó en exitosas producciones, como "Rompecorazón" o "Estúpido Cúpido", en las que debido a su aspecto juvenil siempre le tocó ser de adolescente.

De hecho, su rol de escolar más icónico fue el que hizo en 1997 en "Playa Salvaje". Aquí, la actriz interpretó a "Paola Cárcamo", una joven escolar enamoradiza del surfista más popular del balneario, el "Seba", también conocido como "Cabeza de músculo", interpretado por Marko Fabjanovic.

La trayectoria de Valentina Pollarolo

Luego de ello tuvo unos pequeños papeles en las producciones "Corazón Pirata", "Buen Partido" y "Quiero", hasta que en 2004 se retiró de las teleseries para dedicarse a otros rubros ligados a la TV.

Ocurrió que tras el fracaso en sintonía de las últimas teleseries mencionadas, la actriz decidió tomarse un descanso para dedicarse a otra de sus pasiones, la escritura de guiones.

De hecho, Pollarolo se instruyó en el área de la escritura de teleseries, de acuerdo contó en una ocasión a El Mercurio: "En algún momento sentí la necesidad de explorar en serio el tema de la escritura y tomé talleres".

Tras esta formación, la actriz se dedica hoy a escribir guiones. De hecho, Luz Croxatto, la llamó para participar en la adaptación local de "Los años dorados". "De allí no paré", contó Valentina, puesto que luego de esa experiencia continuó trabajando en lo mismo.

En las teleseries "Juegos de Poder", "Preciosas", "Un diablo con ángel", su nombre aparece en los créditos, dentro del apartado de "guionistas". Su última teleserie, en tanto, fue "Como la vida misma", emitida por Mega entre el 2023 y 2024.

Así luce hoy Valentina Pollarolo

