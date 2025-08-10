Compró una espaciosa casa que cuenta con tres pisos y un gran patio: "Arenita" mostró la propiedad que adquirió en Dinamarca

10 ag. 2025 - 11:15 hrs.

Hace ya 8 años que la exparticipante de Yingo, Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita", se fue de Chile y se radicó en Dinamarca, donde vive con su pareja de origen danés, Jens Bach, con quien contrajo matrimonio y concibieron a su hija, Luisa.

Desde entonces, la pareja ha trabajado arduamente por establecerse en tierras europeas, hasta que hace algunos días, la influencer, dio a conocer que junto a su esposo lograron comprar una casa.

Así lo mostró ella en su cuenta de Instagram, donde reveló que compraron una amplia y espaciosa casa que cuenta con tres pisos y un gran patio.

¿Cuánto costó la casa que compró "Arenita" en Dinamarca?

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la mujer de 37 años fue consultada por detalles de la compra y especificaciones de la propiedad que adquirió.

"La compramos con crédito, pagamos el 20% y lo demás con crédito. ¿Quién hoy en día se compra una casa al contado? Yo creo que muy pocas personas, así que hay que seguir trabajando", precisó.

Sin embargo, Rodríguez se negó a revelar cuál fue el valor de la vivienda, por lo que solo se limitó a explicar que, "el valor equivale más o menos a una casa ubicada en Lo Barnechea, de similares características. Es más o menos por ahí".

En la misma red social, Natalia mostró parte del living comedor, además, de un amplio patio trasero con pasto. También, reveló que tiene un tercer piso o azotea, en el que planea hacer "una cuarta pieza para invitados".

Si bien, la casa ya es de su propiedad, todavía no se han ido a vivir allí, ya que la compraron hace poco a una pareja de adultos mayores, pero pronto les entregarán su nuevo hogar.

Así es la casa que compró Arenita en Dinamarca

Casa que compró Arenita / Instagram

Patio de la casa que compró Arenita / Instagram

