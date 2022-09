"No quería conocer a ningún chileno": Arenita revela cómo nació el romance con su marido danés Jens Bach

14 sept. 2022 - 17:00 hrs.

Una de las exparticipantes más icónicas de "Yingo" fue Natalia Rodríguez, mejor conocida por su seudónimo de "Arenita". Recordados son sus escándalos mediáticos y su farandulera vida amorosa.

Pero de esa chica ya nada queda. Y es que a mediados de la década del 2010, Rodríguez se alejó de la televisión y se dedicó a trabajar como ejecutiva vendedora de seguros. En este contexto, fue cuando conoció a su actual marido, el danés Jens Bach.

¿Cómo se conoció con Jens Bach?

Con él se casó en 2019, y a los pocos años se mudó de Chile y se fue a vivir hasta Dinamarca junto a él. Pese a la distancia, no olvida a los fans que cosechó durante su paso por la televisión nacional.

Por lo mismo, a menudo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 270 mil seguidores, realiza la dinámica de "preguntas y respuestas", como una forma de interactuar con ellos.

Esta semana, sin ir más lejos, Rodríguez habilitó en su perfil esta funcionalidad, recibiendo una pregunta que tiene que ver con la forma en la que conoció a Jens.

Al respecto, señaló que "Tinder amiga. Me cree en esos años un perfil de Tinder, y puse en mi descripción que yo no quería conocer a ningún chileno como pareja, ya que quedé chata después de relaciones con chilenos que tuve antes (machistas, misóginos, inseguros). Así que ahí lo conocí".

Revisa la historia

Historia de Arenita

Los cambios de Arenita

La joven también se dio el tiempo de responder lo que ha sido su vida adaptándose a todos los cambios, tanto de país como de rubro, reconociendo que ha sufrido "por el cambio".

"Redes sociales solo muestran lo lindo, no lo olviden. Definitivamente ya no soy la persona que vieron en la tele. He tenido que deconstruirme en muchos sentidos para adaptarme a un nuevo lugar, he tenido que lidiar con la ansiedad, frustración, soledad, depresión invernal (muy común acá), etc. Nada ha sido fácil, nada ha sido regalado", apuntó.

Asumió que "todo ha tenido su costo y su proceso... y sigo en el camino del autoconocimiento y crecimiento personal. Uno nunca termina de mejorar la versión que tiene de uno mismo".

Revisa la historia

Historia de Arenita

Todo sobre Famosos chilenos